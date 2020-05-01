رمضان عبدالمعز ينعي شهداء بئر العبد: فازوا في كل الأحوال

نعى الشيخ رمضان عبدالمع ز، الداعية الإسلامي، شهداء حادث بير العبد ، بشمال سيناء امس، قائلا: "حازوا على جميع الفضائل ". الفضائل





وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "فازوا ببركة الزمان ليلة رمضان، وبركة المكان فسيناء ارض تجلى الله فيها الله، ووطأتها اقدام الانبياء، وايضا شهيد صائم حارس".





قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، ان الإرهابيين اتباع شياطين، وباعو أنفسهم ووطنهم للشيطان، لافتا إلى أن مصر لن تكون عاجزة.





وأوضح عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "اتباع الشيطان المفسدين فى الارض لن ينالوا من ارض مصر بفضل قوة شعبها وجيشها".





قال الشيخ رمضان عبدالرازق، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فى العبادات كما يحب أن تؤتى عزائمه، مؤضحًا أن الله يحب هذه الأمة ويحب نبينا محمد.



