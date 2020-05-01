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أخبار العالم

84 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 84 حالة وفاة و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، أمس الخميس  قفزة 182% على أساس سنوي في عجز التجارة الخارجية لتركيا في مارس ليصل إلى 5.39 مليار دولار.



وانخفضت الصادرات التركية 17.8% في حين زادت الواردات 3.1% مقارنة مع مارس من العام الماضي 2019، حسبما ذكر المعهد.

كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم، الخميس، تراجع إيرادات السياحة 11.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1 مليار دولار.

كانت إيرادات تركيا من السياحة زادت 17 بالمائة العام الماضي 2019 لتصل إلى 34.5 مليار دولار، وفقا لأرقام سابقة.
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