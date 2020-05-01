حمدى الميرغنى يتصدر تويتر بعد حلقة اليوم من "رامز مجنون رسمى"

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #حمدى؛ بعدما ظهر فى حلقة برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" اليوم.









وكانت الضحية اليوم لرامز جلال الفنان حمدى الميرغنى، في برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر» الذي يقنع فيه الضحايا بأنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا بأنهم ضحية رامز جلال.





وجاءت ردود الأفعال ساخرة ومنها "حرام عليك كان هيموت , صعب عليا ".









وخلال الفقرة الأولي من المقلب، وجه رامز جلال، سيلا من السخرية على ضحية الحلقة بطريقة كوميدية.









وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم "الحقيقة"، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.