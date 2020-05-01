أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة حمدى الميرغني .. شاهد

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " مجموعة صور للفنان حمدى الميرغنى من تصوير حلقة رامز مجنون رسمى.









وعلق رامز على الصور قائلا : " حمدي الميرغني قلب الاسد حبيبي يا حمدي"، و نالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : " رامز جلال نجم يوتيوب _ حرام عليك _ شعرك بقا زي المروحة".









وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.



