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أخبار البلد

وزارة النقل: مليون و48 ألف مواطن استقلوا مترو الأنفاق في سابع أيام شهر رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:59 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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حمادة خطاب
أعلنت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الجمعة، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الخميس، حيث بلغ عدد ركاب الخط الأول 596158، والخط الثاني 388617، والخط الثالث 63746، وإجمالي عدد الركاب في خطوطه الثلاثة 1048521.

وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وأوضحت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات أن الحالات المشتبه إصابتها أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.
 
وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.
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