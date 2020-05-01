AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

118 مليون جنيه.. الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:59 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العديد من الجلسات خلال الساعات القليلة المقبة للبحث عن مصادر تمويل لصفقة التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد بشكل نهائي بعد ان تم التوصل لإتفاق مع اللاعب والمفاوضات جارية حاليًا مع ناديه الإنجليزي الذي وافق مبدئيًا علي بيع رمضان.

ويقود امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق المفاوضات بجانب نادر شوقي مدير اعمال اللاعب ، ومن المقرر أن لا تقل القيمة المالية للصفقة عن 6 ملايين إسترليني (نحو 118 مليون جنيه مصري) حسب المبلغ الذي رصده مسئولو القلعة الحمراء.

ويعاني النادي الأهلي ماليًا حاليًا شانه شان كل الهيئات والأندية الرياضية في العالم كله؛ بسبب توقف الموارد والنشاط الرياضي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ويحاول الخطيب بشتي الطرق توفير عدد من المصادر لتمويل الصفقة او علي الأقل ما لا يقل عن 3 ملايين إسترليني في الفترة الحالية ليكون جاهزا لسدادها حين التوصل لإتفاق نهائي، ويبرز في الصورة بعض محبي النادي الذي يتدخلون في الوقت المناسب للدعم .

ويري محمود الخطيب أن دفع مبلغ 6 ملايين يورو لشراء رمضان صبحي ليس كبيرا خاصة في ظل إمكانيات اللاعب وقدراته وروحه العالية في قيادة زملائه للبطولات ، بجانب حصول «رمضونا» علي وعد برحيله بعد أول موسم له في العقد الجديد حال وصول عرض يمنح الأهلي القيمة المالية الكاملة لما تم دفعه لهيدرسفيلد منذ إعارته وحتي التعاقد معه.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد عقد جلسة مع نادر شوقي في منزله، بحضور اللاعب، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وتم الإتفاق علي الخطوط العريضة للصفقة بعد أن ابدي رمضان موافقة علي اللعب للقلعة الحمراء.

ويعد العرض الذي تقدم به بيراميدز للاعب السبب الحقيقي للمفاوضات المكثفة التي يجريها مسئولو الأهلي حاليًا مع اللاعب وناديه الإنجليزي ليظهر ان بيراميدز هو الطرف الثاني في صراع التفاوض في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل بيراميدز في مفاوضات مع كل الصفقات التي يرغب الاهلي في ضمها مثل رمضان صبحي وباهر المحمدي وإسامه جلال وأحمد حجازي بجانب فوزه بضم أحمد فتحي وإقترابه من شريف إكرامي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يضع خطة استعادة رمضان صبحي من هيدرسفيلد نهاية الموسم

رمضان صبحي يصدم الأهلي وجماهيره

خطوة جديدة في الأهلي للتعاقد مع رمضان صبحي

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة أحمد حجازي

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا من هيدرسفيلد

الحقيقة الكاملة في ملف الصراع الرباعي بالنادي الأهلي

ترشيحاتنا

118 مليون جنيه.. الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي

حمدي المرغني ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. الليلة

بسبب 3 دنانير ..ضبط مصري قتل كويتيا أول يوم رمضان.. تفاصيل

بعد جراحة فى القلب ..معارض كوري شمالي: كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي

بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها

على مقعد العضوية.. نجم الأهلي السابق يعلن الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الملوخية من نبات سام عند الهكسوس إلى دواء شاف للمعز الفاطمي

بإكسسوارات غريبة .. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها