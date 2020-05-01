118 مليون جنيه.. الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العديد من الجلسات خلال الساعات القليلة المقبة للبحث عن مصادر تمويل لصفقة التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد بشكل نهائي بعد ان تم التوصل لإتفاق مع اللاعب والمفاوضات جارية حاليًا مع ناديه الإنجليزي الذي وافق مبدئيًا علي بيع رمضان.





ويقود امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق المفاوضات بجانب نادر شوقي مدير اعمال اللاعب ، ومن المقرر أن لا تقل القيمة المالية للصفقة عن 6 ملايين إسترليني (نحو 118 مليون جنيه مصري) حسب المبلغ الذي رصده مسئولو القلعة الحمراء.





ويعاني النادي الأهلي ماليًا حاليًا شانه شان كل الهيئات والأندية الرياضية في العالم كله؛ بسبب توقف الموارد والنشاط الرياضي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.





ويحاول الخطيب بشتي الطرق توفير عدد من المصادر لتمويل الصفقة او علي الأقل ما لا يقل عن 3 ملايين إسترليني في الفترة الحالية ليكون جاهزا لسدادها حين التوصل لإتفاق نهائي، ويبرز في الصورة بعض محبي النادي الذي يتدخلون في الوقت المناسب للدعم .





ويري محمود الخطيب أن دفع مبلغ 6 ملايين يورو لشراء رمضان صبحي ليس كبيرا خاصة في ظل إمكانيات اللاعب وقدراته وروحه العالية في قيادة زملائه للبطولات ، بجانب حصول «رمضونا» علي وعد برحيله بعد أول موسم له في العقد الجديد حال وصول عرض يمنح الأهلي القيمة المالية الكاملة لما تم دفعه لهيدرسفيلد منذ إعارته وحتي التعاقد معه.





وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد عقد جلسة مع نادر شوقي في منزله، بحضور اللاعب ، وأمير توفيق مدير التعاقدات ، وتم الإتفاق علي الخطوط العريضة للصفقة بعد أن ابدي رمضان موافقة علي اللعب للقلعة الحمراء.





ويعد العرض الذي تقدم به بيراميدز للاعب السبب الحقيقي للمفاوضات المكثفة التي يجريها مسئولو الأهلي حاليًا مع اللاعب وناديه الإنجليزي ليظهر ان بيراميدز هو الطرف الثاني في صراع التفاوض في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



