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حوادث

حريق كبير بمعرض ملابس بميت غمر.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:05 م
حريق معرض ملابس ميت
حريق معرض ملابس ميت غمر
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همت الحسينى

اندلع حريق كبير منذ قليل في معرض ملابس بمركز شباب ميت غمر أمام شارع الجيش بجوار مجلس المدينة ميت غمر، التهمت النيران كافة محتويات المعرض تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا باندلاع حريق كبير داخل معرض ملابس بمركز شباب ميت غمر قبل افطار المغرب تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقى العقارات المجاورة.


انتقل ضباط قسم شرطة ميت غمر لمكان الحادث وتم انتداب المعمل الجنائى لفحص الحريق ومعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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