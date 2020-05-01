بفستان أسود.. إنجي خطاب تتألق فى إطلالة جديدة.. شاهد
الجمعة 01/مايو/2020 - 11:30 م
انجى خطاب
نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت إنجي خطاب فى الصورة، وهى ترتدى فستانا أسود انيق وتركت شعرها منسدلا بطريقه جذابة وحازت الصورة على إعجاب الجماهير.
أما من الناحية الجمالية وضعت انجى بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها، بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.
يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.
كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.