وزير التعليم يعلن آليات تسليم أبحاث طلاب المدارس.. اليوم

أكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يقوم ،السبت الموافق 2 مايو 2020، بإصدار بيان مصور جديد، يشرح خلاله جميع التفاصيل الخاصة بآليات تسليم المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس في الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.





وقال وزير التربية والتعليم: "لا صحة لإلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية"، مُوضحًا أن المشروعات البحثية تُعد بديلًا للامتحانات التقليدية هذا العام، وستكون شرطًا أساسيًا لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية من (الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة الدراسية الأعلى.





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وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستتولى عملية تقييم هذه الابحاث وفق آليات محددة، بما يحقق المساواة بين الطلاب.





وأضاف: "تهدف المشروعات البحثية إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية".





وأشار إلى أن معايير تقييم المشروع البحثي تتمثل في أن يكتب الطالب عنوانًا جذابًا للمشروع، فضلًا عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة ويلتزم بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علمًا بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.