منتصف مايو آخر موعد الترشح لجائزة تعليم الفتيات.. تفاصيل

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموعد النهائي للتقديم في جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2020، سيكون في منتصف مايو 2020.





,أوضحت أنه لن يتم النظر إلى الترشيحات التي سترسل بعد هذا الموعد حتى يتسنى للجنة إرسال الترشيحات إلى منظمة اليونسكو قبل انتهاء الموعد المعلن للمنظمة، وهو 31 مايو 2020.





وأشار ت إلى من يرغب في المزيد عن المعلومات عن الجائزة؛ وللحصول على استمارة الترشيح؛ عليه الدخول على الرابط التالي:

https://ar.unesco.org/news/ts-lywnskw-lhswl-trshyht-ljyz-lywnskw-mdnjyt-sng-ltzyz-ltsmh-wllnf-lm-2020





وتبلغ قيمة الجائزة 50000 دولار أمريكي، على أن تقوم لجنة تحكيم دولية مستقلة من خمسة خبراء بتقييم الترشيحات على أساس إمكانات المشروع للتأثير والابتكار والاستدامة.





وحددت اليونسكو شروط الترشح للجائزة والتي جاءت كالتالي:









1- يجب أن تستوفي الترشيحات المعايير التي تحددها الجائزة ومنها النهوض بتعليم الفتيات والنساء وتشغيلها لمدة عامين على الأقل.





2- إظهار إمكانية أن تكون قابلة للتكرار وقابلة للتطوير.





3- أن تساهم في واحد أو أكثر من المجالات ذات الأولوية للجائزة وان يكون لدى المشروع القدرة على التأثير والابتكار والاستدامة.





يشار إلى أن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، حددت طريقة الترشح للجائزة، حيث يشترط أن تكون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويجب إرسال الترشيحات على العنوان التالي الخاص باللجنة الوطنية، مدينة 6 اكتوبر، التوسعات الشمالية، خلف نادي الصيد أو على البريد الإلكتروني التالي:













ويجب على المرشحين للجائزة التقديم موعد أقصاه منتصف مايو 2020، ولن يتم النظر الى الترشيحات التى سترسل بعد هذا الموعد حتى يتسنى للجنة إرسال الترشيحات إلى منظمة اليونسكو قبل انتهاء الموعد المعلن للمنظمة هو 26 مايو 2020.





وفي سياق متصل، أعلنت اليونسكو عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو مادانجيت سينج لعام 2020؛ لتعزيز التسامح واللاعنف، والتي تأسست عام 1995 بمناسبة عام الأمم المتحدة للتسامح والذكرى 125 لميلاد غاندي، بهدف مكافأة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مساهمات استثنائية وأظهرت القيادة في تعزيز التسامح واللاعنف وتمنح فى كافة المجالات سواء كانت هذه المجالات علمية أو فنية أو ثقافية أو في مجال الاتصالات.





وتبلغ قيمة الجائزة التي تمنح كل عامين 100000 دولار أمريكي، ويتم منحها في 16 نوفمبر ، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.



