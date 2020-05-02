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أخبار البلد

ناعيًا شهداء الجيش المصري.. دحلان: الحرب ضد الإرهاب قاسية وطويلة

السبت 02/مايو/2020 - 12:47 ص
محمد دحلان القيادي
محمد دحلان القيادي الفلسطينى
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صدى البلد



أدان محمد دحلان القيادي الفلسطينى، العملية الإرهابية التي استهدفت الجيش المصري في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، وأدت لاستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود جراء انفجار عبوةٍ ناسفة.

ونعى دحلان في تصريح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الجمعة، شهداء الجيش المصري الذين ارتقوا الخميس، جراء عملية إرهابية في محافظة شمال سيناء.

وقال "طالت أيادي الظلام كوكبة من أبطال الجيش المصري ليلتحقوا بركب الشهداء في سبيل الله والوطن، وهذا الاستهداف الإرهابي الذي لم يراع حرمة شهر رمضان الكريم جاء من جديد ليخبرنا أن الحرب ضد الإرهاب قاسية وطويلة وسنفقد بها الكثير من الأحبة، فنحن نقاتل عدوًا مليء بالحقد لا يعمل إلا في الظلام، عدو تربى على كره الأوطان وكل ما ينتمي لها".

واختتم قائلًا،"رحم الله شهداء جيش مصر العظيم وخالص التعازي للشعب المصري والقيادة المصرية في شهدائهم الأبطال، عاشت مصر والخزي والعار لكل الخونة والإرهابيين".
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