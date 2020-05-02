أخبار الفن.. عمرو واكد مع نجمة أفلام إباحية.. فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. خطأ فادح في مسلسل البرنس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:





حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعد طرح تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي «رامي - RAMY»، أمس الخميس، والذي يشارك فيه الممثل المصري الهارب عمرو واكد.

