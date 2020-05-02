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فن

أخبار الفن.. عمرو واكد مع نجمة أفلام إباحية.. فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. خطأ فادح في مسلسل البرنس

السبت 02/مايو/2020 - 12:20 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعد طرح تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي «رامي - RAMY»، أمس الخميس، والذي يشارك فيه الممثل المصري الهارب عمرو واكد. 

نشر الفنان حمدي الميرغني، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من كواليس حلقته اليوم ببرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال. 

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، والتي كان ضيفها الفنان حمدي الميرغني، عبر قناة mbc مصر الفضائية. 

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور من الحلقتين السابعة والثامنة لمسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، والتي ظهر فيها داخل غرفة العناية المركزة بعد الحادث المدبر له من قبل أشقائه. 

تصدر الفنان أحمد العوضي، قائمة البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أحداث الحلقة الثامنة لمسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، المعروض عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2020. 
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