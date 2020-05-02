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فن

محمد رمضان فى رسالة غامضة.. كوباية الشاي راحت فين

السبت 02/مايو/2020 - 12:36 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
وجه الفنان محمد رمضان، رسالة غامضة لمتابعيه، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام". 

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو، من فيلمه "واحد صعيدى"، وعلق عليها "كوباية الشاي اللي قدامي راحت فين؟!  #مقصودة #برنس_الصعيد".

من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.

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