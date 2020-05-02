نجلاء بدر: دور "لبني" ملائكى ووفاتها "حبكة درامية".. فيديو

قالت الفنانة نجلاء بدر، إن دور"لبني" فى مسلسل "البرنس" مختلف، متابعة: "محمد سامى" مخرج المسلسل قرر أن يكون دور "لبني" في المسلسل من نسيج درامي مختلف وهو"انها ملاك وانها مش موجودة، وان هي شوية ورايحة".
وأضافت نجلاء بدر، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساءdmc"، أن مخرج المسلسل اراد ان تكسب شخصية "لبني" تعاطف المشاهدين، معقبة: شخصية "لبني" في المسلسل ضعفية وكل قوتها تتمحور في زوجها فقط، لافتة إلي أن شخصية المرأة في الطبيعة مختلفة عن شخصية "لبني" في المسلسل ولكن هناك بعض النساء يشبهون "لبني" كثيرا.
وأوضحت، أن شخصية "لبني" كسبت تعاطف الرجال قبل النساء، متابعة:الرجالة شافوها نموذج مثالي مش موجود زية كتير".
وأشارت إلي أن وفاة "لبني" في مسلسل "البرنس" هو مايطلق علية "الحبكة الدرامية" وسيكون السبب في تغييرمسار المسلسل.
وأضافت نجلاء بدر، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساءdmc"، أن مخرج المسلسل اراد ان تكسب شخصية "لبني" تعاطف المشاهدين، معقبة: شخصية "لبني" في المسلسل ضعفية وكل قوتها تتمحور في زوجها فقط، لافتة إلي أن شخصية المرأة في الطبيعة مختلفة عن شخصية "لبني" في المسلسل ولكن هناك بعض النساء يشبهون "لبني" كثيرا.
وأوضحت، أن شخصية "لبني" كسبت تعاطف الرجال قبل النساء، متابعة:الرجالة شافوها نموذج مثالي مش موجود زية كتير".
وأشارت إلي أن وفاة "لبني" في مسلسل "البرنس" هو مايطلق علية "الحبكة الدرامية" وسيكون السبب في تغييرمسار المسلسل.