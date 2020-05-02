نجلاء بدر: دور "لبني" ملائكى ووفاتها "حبكة درامية".. فيديو

نجلاء بدر، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساءdmc"، أن مخرج المسلسل اراد ان تكسب شخصية "لبني" تعاطف المشاهدين، معقبة: شخصية "لبني" في المسلسل ضعفية وكل قوتها تتمحور في زوجها فقط، لافتة إلي أن شخصية المرأة في الطبيعة مختلفة عن شخصية "لبني" في المسلسل ولكن هناك بعض النساء يشبهون "لبني" كثيرا.



وأوضحت، أن شخصية "لبني" كسبت تعاطف الرجال قبل النساء، متابعة:الرجالة شافوها نموذج مثالي مش موجود زية كتير".



وأشارت إلي أن وفاة "لبني" في مسلسل "البرنس" هو مايطلق علية "الحبكة الدرامية" وسيكون السبب في تغييرمسار المسلسل.



"البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود الملحمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي.



المسلسل من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.





قالت الفنانة نجلاء بدر، إن دور"لبني" فى مسلسل "البرنس" مختلف، متابعة: "محمد سامى" مخرج المسلسل قرر أن يكون دور "لبني" في المسلسل من نسيج درامي مختلف وهو"انها ملاك وانها مش موجودة، وان هي شوية ورايحة".وأضافت