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توك شو

شخصية مختلفة..نجلاء بدر: جميلة في الفتوة ملهاش ضهر..فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 05:36 ص
الفنانة نجلاء بدر،
الفنانة نجلاء بدر، مسلسل الفتوة
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اسراء صبري
قالت الفنانة نجلاء بدر، إن شخصية "جميلة" في مسلسل "الفتوة" يختلف تماما عن دورها في مسلسل "البرنس"، متابعة: جميلة شخصية مرت بالكثير في حياتها ساعدها ذلك في تكوين شخصية لديها ثقل ودراية بكل شيء.

وتابعت نجلاء بدر، خلال مداخلتها ببرنامج "مساء dmc"، أن شخصية "جميلة" في المسلسل "مالهاش ضهر"، مضيفة: هتحبوا شخصية "جميلة" عشان هي من جواها ضعيفة بس بتستقوا بالي حوليها".

وأضافت أن احداث مسلسل "الفتوة" دارت قبل أن تحصل المرأة علي حقوقها في القانون، معقبة: قرأت كتير عن الزمن دا قبل المسلسل عشان اعيش الدور أكتر.

وأختتمت بتقديم العزاء لأهالي وشهداء حادث بئر العبد، معقبة: حادث وجعنا كلنا.

مسلسل "الفتوة"تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوة الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.
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