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أخبار العالم

1800 حالة جديدة.. وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 65 ألفا

السبت 02/مايو/2020 - 03:05 ص
وفيات فيروس كورونا
وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 65 ألف
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قسم الخارجي
سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1800 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز

واقترب إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة من  65 ألف حالة، بعد تسجيل ما يزيد عن 1880 حالة وفاة جديدة.

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تدرس إجراءات كثيرة بحق الصين في ظل جائحة فيروس كورونا التي بدأ انتشارها من مدينة ووهان الصينية.

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي أن بإمكانه فرض رسوم تجارية جديدة على السلع من الصين من أجل "معاقبتها" على انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يريد التخلي عن التزامات الدين الحكومي.

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية في هذا الموضوع.
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