مع كريم فهمى.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن صورة جديدة من "ونحب تاني ليه"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة من مسلسل "ونحب تاني ليه" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"





وجمعت الصورة بينها وبين الفنان كريم فهمي في المسلسل، واشاد الجمهور بدورها ودور فهمى.





يذكر أن الحلقة الثامنة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، شهدت العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.





حصل شريف منير "عبد الله" على فرصة لأخراج عمل سينمائي، بينما قامت الفنانة كارولين عزمي بزيارته في المنزل، بينما إعترفت الفنانة إيمان السيد، بحبها لحارس الامن سليمان العيد، ووقعت سوسن بدر في غرام الدكتور شقيق صديقتها.









بدأت علاقة كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي بالتطور، حيث إلتقيا، سويًا وإنتهت أحداث الحلقة، بوجود تارا عماد، في سيارة بجوار السيارة التي يستقلونها.









يذكر أنه نشبت مشاجرة في الحلقة الرابعة بين ياسمين عبد العزيز، وطليقها شريف منير إذ تعدى عليها بالضرب؛ بسبب "مهند"، حيث طلب شريف منير مقابلتها للحديث عن أمور قديمة أثناء زواجهما.









ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.



