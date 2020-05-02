سعد الصغير يتحدى لاعبي الأهلي في البلاي ستيشن

نشر الفنان والمطرب سعد الصغير فيديو جديد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "

وعلق علي الفيديو قائلًا:

الي عايز يلاعب بلاستيشن يجي علي اي حاجة😂😂 كلام لاعيبه نادي الاهلي والشيخ ومتعب.

شهد مسلسل ولاد إمبابة في حلقة أمس تطورا جديدا فى الأحداث حيث يبدأ أبناء إمبابة "فريدة سيف النصر" فى البحث عن باقى أشقائهم وذلك من خلال الذهاب إلى السجل المدنى.