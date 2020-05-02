سعد الصغير يتحدى لاعبي الأهلي في البلاي ستيشن

نشر الفنان والمطرب سعد الصغير فيديو جديد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "
وعلق علي الفيديو قائلًا:
الي عايز يلاعب بلاستيشن يجي علي اي حاجة😂😂 كلام لاعيبه نادي الاهلي والشيخ ومتعب.
شهد مسلسل ولاد إمبابة في حلقة أمس تطورا جديدا فى الأحداث حيث يبدأ أبناء إمبابة "فريدة سيف النصر" فى البحث عن باقى أشقائهم وذلك من خلال الذهاب إلى السجل المدنى.
وتضطر إمبابة الذهاب معهم إلى السجل المدنى لإثبات أن لديهم إخوان آخرين، والحصول علي الوصية، وتوزيع الميراث، حيث تم إحضار موظف السجل إلي منزلهم، وتقوم فريدة سيف النصر بمغازلته وضحكت ضحكة خليعة، لتوقعه في حبها.
الجدير بالذكر ان الصغير يقوم ببطولة مسلسل "ولاد إمبابة" بالاضافة الي عمرو رمزى ومصطفى ابو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.