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اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 2-5-2020

السبت 02/مايو/2020 - 08:35 ص
الذهب في الكويت
الذهب في الكويت
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احمد علام

ننشر أسعار الذهب الكويتي اليوم، السبت 2-5-2020، حيث يبلغ سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.83 دينار كويتي.

 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.

 

سعر الذهب في الكويت

 

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الدينار الكويتي.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (16.95 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54.79 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.54  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (50.22 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.83  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (47.94 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.71 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (41.09 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.89 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (31.96 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.47 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (27.39 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (527.10 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (1,704 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (118.64  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (383.52 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (16,949 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54,788 دولار أمريكي)

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