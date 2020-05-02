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محافظات

للوقاية من كورونا.. رسالة هامة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أطباء مستشفى قها للعزل الصحى

السبت 02/مايو/2020 - 10:56 ص
أطباء مستشفى العزل
أطباء مستشفى العزل
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إبراهيم الهوارى

رغم كل هذه الظروف الصعبة التى نمر بها جميعا فى مواجهة فيروس كورونا، حرص الأطباء وهيئة التمريض بمستشفى قها للعزل الصحى على رعاية المرضى ورسم فرحة الشفاء على وجوههم هم وذووهم.


كما حرص الأطباء على تنظيم الاحتفالات بأجواء شهر رمضان الكريم لإدخال البهجة على المرضى، خاصة الأطفال، داخل المستشفى عن طريق تعليق الزينة الملونة فى مداخل المستشفى والطرقات وأمام غرف المرضى، مما ساعد على رفع الروح المعنوية لدى المصابين والعاملين.


فيما وجهت الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى رسالة لكبار السن للوقاية من فيروس كورونا عبر الصفحة الرسمية للمستشفى جاء فيها: "نخلى بالنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (الضغط، السكر، القلب، الكلى) وأيضا الحوامل ومرضى الأمراض المناعية بلاش يخرجوا بالأماكن المزدحمة علشان مناعتهم أقل وتماثلهم للشفاء من عدوى الكورونا صعب شوية والوقاية دائما خير من العلاج".


وأعلن المستشفى خروج 5 حالات مؤخرا وحرص أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى على وداع المتعافين والاحتفال بهم أثناء خروجهم من المستشفى.


وقال الدكتور محمد العجوز، نائب مدير المستشفى ومدير الفريق الطبي، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 119 شخصا.


وأضاف أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.


وأوضح أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرا الى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي وأن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.


وكان مستشفى قها للحجر الصحي وجهت من قبل رسالة للمواطنيين جاء فيها: "حافظوا على نفسكم وعلى أغلى ما عندكم أولادكم وأحفادكم بلاش خروج من غير داعي لأن الحجر تجربة قاسية عليهم، خاصة لو من غير وجودكم معاهم".

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