لحسم الإشكالية.. فيفا يزور الجبلاية لمناقشة مد فترة اللجنة الخماسية لمدة عام

يستقبل مسئولو اتحاد الكرة خلال أيام وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل مناقشة العديد من الملفات البارزة فى الكرة المصرية.











ياتى أبرز تلك الملفات حسم مصير اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خلال الفترة القادمة والتجديد لمدة عام آخر من عدمه لاسيما وأن نهاية فترة اللجنة ٣١ يوليو القادم.









ويعول المسئولون على صدور قرار من الفيفا بمد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية من أجل الخروج من إشكالية إجراء الانتخابات لمدة عام وفقا للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ او إجراء الانتخابات لمدة ٤ سنوات وفقا للائحة النظام الأساسي.











يذكر أن محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، أكد أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية، لا سيما وأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية "صيفا"، خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.





وقال محمد الماشطة في تصريحات له: "هل الدورة الأوليمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ وأرى أن الموقف القانوني لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره، ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والأقرب للصواب أن تقام الانتخابات بعد الدورة الأوليمبية".









وأضاف: "لو الدورة الأوليمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي"، مشيرا إلى أن إنشاء روابط في لائحة اتحاد الكرة الجديدة، على اعتبار أن رابطة الأندية المحترفة تستطيع إدارة المسابقات وبيع الحقوق الإعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالي لا يوجد به إشهار للروابط لأن الإشهار في وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.