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رياضة

برشلونة يرحب برحيل سواريز إلى الدوري الأمريكي

السبت 02/مايو/2020 - 01:51 م
لويس سواريز
لويس سواريز
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محمد السعيد
رحب نادي برشلونة الإسباني برحيل لويس سواريز، مهاجم الفريق، إلى الدوري الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مجلس إدارة نادي برشلونة لا يمانع في الاستماع للعروض المقدمة لـ لويس سواريز، في ظل تقدم اللاعب في العمر وبلوغه سن الـ 33 عاما.

وأضافت الصحيفة، أن هناك عدة أندية أمريكية ترغب في ضم سواريز، من بينهم نادي إنتر ميامي، الذي يمتلكه أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

وشارك سواريز مع برشلونة في 17 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 11 هدفا، وصنع 7 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ لويس سواريز 28 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
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