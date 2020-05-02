الإسكندرية تواصل حملاتها للتصدي للبناء المخالف خلال شهر رمضان.. صور

واصلت محافظة الإسكندرية من خلال وحدة التدخل السريع وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملاتها المكبرة لمواجهة البناء المخالف على مستوى الأحياء خلال أولى أيام شهر رمضان.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأي أعمال مخالفة، ومواصلة أعمالها خلال شهر رمضان المبارك.



ونفذت وحدة التدخل السريع تحت إشراف اللواء محمد عبدالله المشرف على الوحدة، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسى، حملة لوقف أعمال بناء بالعقار الكائن بشارع الأوزعى المتفرع من الحجارى بحى الجمرك.



وتبين أن العقار مكون من دور أرضى وستة عشر علوى وجار أعمال بناء مخالف فى جزء من الدور السابع عشر علوى، وخلال الحملة تم التحفظ على معدات البناء والتنسيق مع حى الجمرك لتسليم العقار لمقاول الإزالة والبدء الفوري لإزالة الأعمال المخالفة بالعقار.



وفي سياق متصل توجهت وحدة التدخل السريع إلى العقار الكائن بشارع الغتورى بحي شرق وتم إزالة الحوائط الزائدة عن الترخيص.



كما توجهت الوحدة إلى العقار الكائن 204 طريق الحرية بحى وسط وتبين أن العقار صادر له قرار ترخيص هدم وترميم إلا أن مالك العقار تجاوز الأدوار المسموح بهدمها وهدم معظم أجزاء العقار وتم التحفظ على سيارة نصف نقل كانت موجودة بالموقع تستخدم في أعمال الهدم.



وعلى الرغم من ذلك واصل مالك العقار أعمال الهدم، حيث توجهت وحدة التدخل السريع مرة أخرى إلى العقار وقامت بالتحفظ على سيارة نصف نقل أخرى وحفار يتم استخدامهما فى أعمال الهدم بدون ترخيص.



هذا وتوجهت الوحدة إلى العقار الكائن شارع البشوات بحى العجمى، وتبين شروع مالك العقار فى تقفيل البلكونة بالدور العاشر علوى وعمل قواطيع من الطوب فى البلكونة، وفورا تم التنسيق مع حى العجمى، وفك السقيفة الخشبية والتحفظ عليها بالحى وإزالة قواطيع المبانى.