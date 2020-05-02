الأورمان: توزيع 18 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم ،





وأشار الى الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا ، وتكثيف المساعدات بها





وثمن المحافظ دور جمعية الأورمان دورهم فى العمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة دعم الاسرة الاولى بالرعاية والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والاسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة .





ووجه اللواء آمنه بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها وتحقيق الهدف منها فى رفع المعاناة عن كاهل الاسر الاكثر احتياجا ومحدودي الدخل .



