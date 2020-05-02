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محافظات

الأورمان: توزيع 18 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

السبت 02/مايو/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة  على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم ،

وأشار الى الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا ، وتكثيف المساعدات بها 

وثمن المحافظ دور جمعية الأورمان دورهم فى العمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة دعم الاسرة الاولى بالرعاية والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والاسر الفقيرة  والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة .

ووجه اللواء آمنه  بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها  وتحقيق الهدف منها فى رفع المعاناة عن كاهل الاسر الاكثر احتياجا ومحدودي الدخل .

فيما أكد عادل درغام - مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة توزيع كمية 18 طن من اللحوم  على الايتام والارامل والمطلقات والفقراء والاسر الاكثر احتياجا من  أبناء المحافظة بنطاق مراكز ( ابو المطامير – كفر الدوار – ابو حمص – الرحمانية – دمنهور – المحمودية ) ليصبح اجمالى ماتم توزيعه من اللحوم منذ بدايه شهر رمضان وحتى الآن 36 طن .
الأورمان: توزيع 18 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة
الأورمان: توزيع 18 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة
الأورمان: توزيع 18 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة
الأورمان: توزيع 18 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة
الأورمان: توزيع 18 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة
الأورمان: توزيع 18 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة
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