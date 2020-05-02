زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بورتريكو

ضربت هزة أرضية إقليم بورتريكو التابع للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، دون تسجيل أي خسائر في البنايات أو الأرواح ناجمة عن النشاط الزلزالي.





وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، بأن زلزالًا بقوة 5.5 درجة وقع قبالة سواحل بورتوريكو.









وتم تسجيل صدمات الزلزال على عمق 4.3 كيلومتر، ولم تصدر السلطات المحلية تحذيرا من تسونامي بسبب الهزة.









وفي يناير، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة بورتوريكو ومركزه يقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب غرب تالابوا وعلى عمق 10 كيلومترات.









