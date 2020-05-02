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أخبار العالم

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بورتريكو

السبت 02/مايو/2020 - 02:31 م
زلزال
زلزال
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على صالح
ضربت هزة أرضية إقليم بورتريكو التابع للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، دون تسجيل أي خسائر في البنايات أو الأرواح ناجمة عن النشاط الزلزالي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، بأن زلزالًا بقوة 5.5 درجة وقع قبالة سواحل بورتوريكو.


وتم تسجيل صدمات الزلزال على عمق 4.3 كيلومتر، ولم تصدر السلطات المحلية تحذيرا من تسونامي بسبب الهزة.


وفي يناير، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة بورتوريكو ومركزه يقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب غرب تالابوا وعلى عمق 10 كيلومترات.


وأعلن حاكم بورتوريكو واندا فاسكيز حالة الطوارئ وحشد الحرس الوطني وأعلن حالة الطوارئ.
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