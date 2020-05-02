استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم 2-5-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 2-5-2020،
744 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا
بعد أن شهد تراجعا جديدا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 742 جنيها بعد أن كان سعره أمس، الجمعة 750 جنيها للجرام.
ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم
وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، السبت، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.
جاء متوسط سعر باقى الأنواع في
السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today:
سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح ما بين 846 جنيهًا إلى 848 جنيها
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21
ما بين 740 جنيها إلى 274 جنيها
ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 346 جنيها إلى 636 جنيها، وذلك بخلاف
المصنعية
ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 493 جنيها إلى 495 جنيها
ويترواح سعر الجنيه الذهب 5,920 جنيه، يزن 8 جرامات
وسجل السعر الذهب نحو 26.302 دولار للأوقية
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح
متوسط سعر
وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث
تمثل في
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة
قيمة أسعار