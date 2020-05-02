استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم 2-5-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 2-5-2020، 744 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا بعد أن شهد تراجعا جديدا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 742 جنيها بعد أن كان سعره أمس، الجمعة 750 جنيها للجرام.





ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، السبت، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر

جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today:

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح ما بين 846 جنيهًا إلى 848 جنيها

و يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 775جنيها إلى 777 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 740 جنيها إلى 274 جنيها

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 346 جنيها إلى 636 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 493 جنيها إلى 495 جنيها

ويترواح سعر الجنيه الذهب 5,920 جنيه، يزن 8 جرامات

وسجل السعر الذهب نحو 26.302 دولار للأوقية





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.





وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.