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رياضة

الزمالك يستقر على استمرار نجم الفريق

السبت 02/مايو/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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ملك موسى
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على استمرار مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى الموسم المقبل.
وأكد مصدر مطلع بنادي الزمالك ان هذا بسبب عدم وجود بديل له لدعم خط الهجوم.
وتلقى اللاعب عروضا للاحتراف فى وقت سابق إلا أن ضعف القيمة المالية أدى إلى رفض تلك العروض، لذا يبحث مسؤولو القلعه البيضاء عن استمرار اللاعب فى الموسم الجديد مع تدعيمه ببدائل قوية لدعم هذا الخط، فيما تلقى عمر السعيد، مهاجم نادي الزمالك، بعض العروض فى الفترة الأخيرة، على رأسها من المصرى ووداى دجلة.
ويبحث مسؤولو القلعه البيضاء تسويق عمر السعيد بعد عرض الأمر على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، مع توفير بدائل مميزة لمصطفى محمد حيث يعد محمود وادى مهاجم المصرى، أبرز المرشحين لتدعيم هذا الخط بالقلعة البيضاء.
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