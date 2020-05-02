الزمالك يستقر على استمرار نجم الفريق

وتلقى اللاعب عروضا للاحتراف فى وقت سابق إلا أن ضعف القيمة المالية أدى إلى رفض تلك العروض، لذا يبحث مسؤولو القلعه البيضاء عن استمرار اللاعب فى الموسم الجديد مع تدعيمه ببدائل قوية لدعم هذا الخط، فيما تلقى عمر السعيد، مهاجم نادي الزمالك، بعض العروض فى الفترة الأخيرة، على رأسها من المصرى ووداى دجلة.

ويبحث مسؤولو القلعه البيضاء تسويق عمر السعيد بعد عرض الأمر على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، مع توفير بدائل مميزة لمصطفى محمد حيث يعد محمود وادى مهاجم المصرى، أبرز المرشحين لتدعيم هذا الخط بالقلعة البيضاء.

وأكد مصدر مطلع بنادي الزمالك ان هذا بسبب عدم وجود بديل له لدعم خط الهجوم.