AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني ينفي مقتل قائد قواته الجوية بغارة إسرائيلية

السبت 02/مايو/2020 - 04:26 م
قائد القوات الجوية
قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده
Advertisements
قسم الخارجي
علق الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، على الأنباء المتداولة حول "مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، علي حاجي زادة، بغارة إسرائيلية على ريف حمص الشرقي".

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، نفى الحرس الثوري النبأ الذي تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مقتل المسؤول العسكري الإيراني الكبير، مؤكدا أن حاجي زادة بصحة تامة.



وتناقلت وسائل إعلام ونشطاء أنباء عن وقوع غارة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا تابعا لـ"حزب الله" اللبناني في ريف حمص الشرقي بسوريا، أمس الجمعة، أسفرت عن ضحايا، منهم ضباط إيرانيون كانوا يزورن معسكرا للتدريب في تلك المنطقة. 

فيما قال مصدر عسكري في الجيش السوري، إنه "في تمام الساعة 9:25 من صباح اليوم سُمِعَت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقع الجيش السوري العسكرية في مدينة حمص".

وأضاف المصدر "بالتدقيق بعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر"، موضحا أن "الانفجارات أدت إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري، وإصابة عدد من المدنيين بجراح مختلفة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل جندي سوري وإصابة آخرين في ضربة جوية إسرائيلية على سوريا

ترشيحاتنا

العناية الإلهية.. طبيب أمريكي يدرس دور الصلاة في شفاء مرضى كورونا

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بورتريكو

هل يجوز تأخير صلاة العشاء فى رمضان بعد الساعة 12 ليلًا؟.. علي جمعة يجيب

ريمديسفير.. كل المعلومات عن العلاج.. وهل له آثار جانبية على مرضى كورونا؟

إلغاء امتحانات الثانوية العامة.. تحرك برلماني لتلبية دعوات الطلاب بتغيير القانون

احذر.. تجنب لمس هذه المنطقة حماية لنفسك من الإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقتل وإصابة ضابطي شرطة أمريكيين في تحطم مروحية هليكوبتر.. صور

أول طبيب فى بلده.. قصة رئيس تولى حكم سيراليون بفوز ساحق

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو