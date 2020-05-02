آمنة نصير: فيروس كورونا كسر غرور الإنسان.. فيديو

الإنسان أصيب بحالة من الغرور مرخرا، وكأنه ملك الأرض وحيثيات العلم واسراره. قالت الدكتورة آ منة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنالإنسانأصيبالغرورواسراره.





وأضافت امنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الانسان شعر بأنه امتلك الصعود إلى القمر، وتصنيع الانسان الألى بما اعطى حالة من الغرور للإنسان البشري وانه ينافس الخالق".





وتابعت: "ميكروب فيروس كورونا الضئيل الذي لا يري بالعين المجردة كسر غرور الإنسان وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى".





وأكملت آمنة نصير: "لابد أن يدرك الجميع بأن البشر متواجدين على الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى وان الله هو الملك الاوحد".





ويذاع برنامج "نور النبي" على قناة " صدى البلد، يوميا في تمام الساعة الرابعة عصرا، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق.



