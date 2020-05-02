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آمنة نصير: فيروس كورونا كسر غرور الإنسان.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 05:06 م
آمنة نصير
آمنة نصير
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هاني حسين
قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن  الإنسان أصيب بحالة من الغرور مرخرا، وكأنه  ملك الأرض وحيثيات العلم واسراره.

وأضافت امنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الانسان شعر بأنه امتلك الصعود إلى القمر، وتصنيع الانسان الألى بما اعطى حالة من الغرور للإنسان البشري وانه ينافس الخالق".

وتابعت: "ميكروب فيروس كورونا الضئيل الذي لا يري بالعين المجردة  كسر غرور الإنسان وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى".

وأكملت آمنة نصير: "لابد أن يدرك الجميع بأن البشر متواجدين على الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى وان الله هو الملك الاوحد".

ويذاع برنامج "نور النبي" على قناة " صدى البلد، يوميا في تمام الساعة الرابعة عصرا، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق.

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