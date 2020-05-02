إعدام فيروس كورونا في 40 ثانية.. تجربة واعدة للقضاء على الوباء

بدأ مطار هونج كونج الدولى في تجربة حجرة تطهير صغيرة يقول إنها قادرة على قتل جميع الميكروبات، بما فيها فيروس كورونا المستجد، في 40 ثانية، وفق ما ذكرت قناة "الحرة".





ويعد مطار هونج كونج هو أول مكان في العالم يستعمل نظام CLeanTech الذي يتم استخدامه حاليا من قبل موظفي الصحة العامة.













وأوضحت القناة أن السطح الداخلي للحجرة مغلف بالمواد المضادة للميكروبات التي تقتل أي بكتريا على البشر.





وأشارت إلى أنه يتم فحص درجة حرارة الأفراد قبل الدخول من أجل اكتشاف الحمى، وهي علامة تحذير رئيسية من فيروس كورونا.





وأضافت قناة الحرة أنه بعد دخول المريض المقصورة المغلقة، تبدأ إجراءات التطهير، وتستغرق حوالي 40 ثانية من البداية إلى النهاية.





وقال متحدث باسم المطار في بيان: "تم تجهيز السطح الداخلي للكشك بطلاء مضاد للميكروبات يمكن أن يقتل الفيروس والبكتيريا عن بعد على أجسام الإنسان وملابسه باستخدام تقنيات المحفز الضوئي و"إبر النانو"، كما يتم تطبيق رذاذ التعقيم للتطهير الفوري.