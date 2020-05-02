AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعدام فيروس كورونا في 40 ثانية.. تجربة واعدة للقضاء على الوباء

السبت 02/مايو/2020 - 05:36 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
بدأ مطار هونج كونج الدولى في تجربة حجرة تطهير صغيرة يقول إنها قادرة على قتل جميع الميكروبات، بما فيها فيروس كورونا المستجد، في 40 ثانية، وفق ما ذكرت قناة "الحرة".

ويعد مطار هونج كونج هو أول مكان في العالم يستعمل نظام CLeanTech الذي يتم استخدامه حاليا من قبل موظفي الصحة العامة.



وأوضحت القناة أن السطح الداخلي للحجرة مغلف بالمواد المضادة للميكروبات التي تقتل أي بكتريا على البشر.

وأشارت إلى أنه يتم فحص درجة حرارة الأفراد قبل الدخول من أجل اكتشاف الحمى، وهي علامة تحذير رئيسية من فيروس كورونا.

وأضافت قناة الحرة أنه بعد دخول المريض المقصورة المغلقة، تبدأ إجراءات التطهير، وتستغرق حوالي 40 ثانية من البداية إلى النهاية.

وقال متحدث باسم المطار في بيان: "تم تجهيز السطح الداخلي للكشك بطلاء مضاد للميكروبات يمكن أن يقتل الفيروس والبكتيريا عن بعد على أجسام الإنسان وملابسه باستخدام تقنيات المحفز الضوئي و"إبر النانو"، كما يتم تطبيق رذاذ التعقيم للتطهير الفوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استخدام جديد لـ الخمور في تعقيم الأيدي من كورونا.. طبيب يكشف الحقيقة

4 منظفات منزلية احذرها في تنظيف السيارة

آلة بالمراحيض العامة تساعد على نشر فيروس كورونا.. تفاصيل

منسوجات مضادة لكورونا.. مشروع بحثي بصيدلة حلوان لحماية الجيش الأبيض.. تفاصيل

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور

كورونا يسيطر على تصاميم السيارات في المستقبل

ترشيحاتنا

بقيمة 8 جنيهات.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم السبت 2 مايو

34000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

بسبب تغريدة.. إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار |ماذا قال فيها؟

تعرف على ضحية اليوم ببرنامج رامز مجنون رسمي

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو

احذر.. تجنب لمس هذه المنطقة حماية لنفسك من الإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دولة لم يدخلها فيروس كورونا.. كيف تبدو الحياة بها | شاهد

وزيرة الصحة: تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر للعزل تدريجيًا

بإطلالة كاجول.. نانسي عجرم تحتضن ابنتها الصغيرة