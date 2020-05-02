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محافظات

تطهير 40 قرية بالقليوبية ضمن مبادرة "شباب بيحب مصر" .. صور

السبت 02/مايو/2020 - 06:26 م
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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إبراهيم الهوارى

أنهت اليوم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات المرحلة الثالثة ضمن مبادرة " شباب بيحب مصر " والتي أطلقتها المديرية بمراكز الشباب علي ثلاث مراحل لتشمل تطهير وتعقيم ١٢٠ قرية على مستوى محافظة القليوبية حيث تم خلال تلك المرحلة تطهير وتعقيم 40 قرية .

شارك في تنفيذ المبادرة شباب متطوعون من فرق الجوالة والكشافة بمراكز الشباب وأعضاء مراكز الشباب مع الالتزام الكامل بإجراءات الوقايه وعوامل الأمن والسلامة، لتشمل تطهير وتعقيم مراكز الشباب ، الشوارع ، المساجد ، لكنائس، الميادين، والأماكن الحيوية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية أن الهدف من المبادرة التأكيد علي الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتسخير إمكانياتها لخدمة المواطنين في ضوء استراتيجية لتحويلها إلي مراكز خدمة مجتمعية.

وشدد الصبروط علي أهمية التكاتف والتعاون للمرور من هذه المرحلة الصعبة وضرورة الالتفاف جميعا للعبور من هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

تطهير 40 قرية بالقليوبية ضمن مبادرة "شباب بيحب مصر" .. صور
تطهير 40 قرية بالقليوبية ضمن مبادرة "شباب بيحب مصر" .. صور
تطهير 40 قرية بالقليوبية ضمن مبادرة "شباب بيحب مصر" .. صور
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