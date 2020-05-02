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توك شو

بعد رؤية الكابوريا والثعبان.. بدرية طلبة: هتموتني يا رامز.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 07:12 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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هاني حسين
دخلت الفنانة بدرية طلبة في حالة من الصراخ والصدمة بعد تعرضها إلى مقالب رامز جلال،في حلقة اليوم من " رامز مجنون رسمي".

هدد رامز جلال: بدرية طلبة بالكابوريا والثعبان، ورددت طلبة:" والنبي يا رامز لأ هتموتني".

وقعت الفنانة بدرية طلبة، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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