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بدرية طلبة تسقط في فخ رامز جلال وتنهي الحلقة بـ زغرودة.. شاهد

السبت 02/مايو/2020 - 07:28 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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هاني حسين
سقطت الفنانة بدرية طلبة في فخ حوض ممتلئ بالماء  نصبه لها الفنان رامز جلال في برنامج " رامز مجنون رسمي "، وعلق رامز جلال على سقوطها قائلا:"  دي وقعت في طرنش".

وأنهت "طلبة" حلقة اليوم بزغرودة قائلة: استنوني في برنامج رامز مجنون رسمي".

وقعت  بدرية طلبة، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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