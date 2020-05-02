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برلمان

صحة النواب تشيد بجهود الدولة فى تركيب أجهزة تعقيم بالمترو

السبت 02/مايو/2020 - 08:04 م
تعقيم مترو الانفاق
تعقيم مترو الانفاق
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حسن رضوان
أيدت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جهود الحكومة التى تمثلت فى البدء فى تركيب اجهزة التعقيم فى محطات مترو الأنفاق وتوزيع الكمامات وزيادة عدد القطارات لمنع وجود تكدسات داخل المحطات.

وقالت" شاكر" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تقوم بجهود كبيرة من اجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد، فهذه الإجراءات مهمة جدا لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد فى أنحاء الجمهورية وتقليل أعداد المصابين اليومية.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية ضرورة ان يلتزم جميع المواطنين بالاجراءات وزارة الصحة فى غسل الايدى بشكل مستمر إضافة الى ارتداء الكمامات وعدم النزول فى الشوارع إلا لضرورة واستخدام المطهرات والكحولات فى التعقيم.

وكان ذلك بعد أن قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تقوم بالتعقيم المستمر  بمترو الأنفاق، وبدأنا تركيب أجهزة تعقيم في المحطات مع توزيع كمامات»، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في بعض القطارات  قد تكون كبيرة لذلك تم توفير عدد من القطارات للخطوط التي سوف تشغل زحاما لمنع التكدس.


ومن جانبه، أعلن المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، عن أن الشركة بدأت في الاستعدادات النهائية لقدوم عيد الفطر المبارك، وفقًا للآتي :

زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات بشكل متنقل،

ماكينات VTM بمحطات الخط الثالث، لحجز تذاكر المترو، لمواجهة زحام الركاب بالمحطات.

تجهيز نحو 15 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الذروة خلال رحلات العيد.

زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة للمترو خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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