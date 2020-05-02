AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير المالية السعودي: سنتخذ إجراءات صارمة لمواجهة أزمة "كورونا"

السبت 02/مايو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، للتعامل مع أزمة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

وأضاف الجدعان - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة، مبينا أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وكان الجدعان توقع - في وقت سابق - ألا يتجاوز السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.
Advertisements

ترشيحاتنا

دراسة : أدوية ضغط الدم لا تزيد من خطورة أعراض فيروس كورونا

شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو نجم صن داونز

أول تعليق من رامز جلال بعد فخ بدرية طلبة في رامز مجنون رسمي

أحد المتعافين من كورونا : 4 أعراض إذا شعرت بأحدهم عليك التزام المنزل .. صور

علامة في يد زعيم كوريا الشمالية تثير تكهنات حول صحته.. شاهد

زعيم كوريا الشمالية يدخن ويضحك وسط تقارير عن تدهور صحته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة .. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا

بفستان مشجر .. ياسمين عبد العزيز بإطلالة تبرز أنوثتها

بالجينز.. نوال الزغبي تتألق بمنزلها في آخر ظهور