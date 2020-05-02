وزير المالية السعودي: سنتخذ إجراءات صارمة لمواجهة أزمة "كورونا"

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، للتعامل مع أزمة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).





وأضاف الجدعان - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة، مبينا أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.





وكان الجدعان توقع - في وقت سابق - ألا يتجاوز السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.