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مرأة

فستان أنيق .. أروى تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير. شاهد

السبت 02/مايو/2020 - 09:36 م
اروى
اروى
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حياة عبد العزيز
خضعت الفنانة أروى لأحدث جلسة تصوير من حلقة اليوم من برنامج رامز مجنون رسمي بإستضافة الفنانة بدرية طلبة.

وتألقت أروى من أحدث جلسة تصوير بفستان على أحدث صيحات الموضة، بتصميم الجينز الكحلي مع القماش الأسود الأنيق فوق الركبة، ونسقت معه كلون باللون الأسود الشفاف لإبراز قوامها الرشيق.

ونسقت مع الإطلالة قبعة باللون البيج لاستكمال شكلها الجمالي الأنيق.

و من الناحية الجمالية وضعت أروى المكياج الناعم كعادتها، فاستخدمت اللون الكاشمير في الشفاه مع رسم العين بالكحل الأسود.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فظهرت بالذيل حصان.
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