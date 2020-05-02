أيام لمتنا.. وليد سليمان يستعيد ذكرياته مع لاعبي الأهلي.. فيديو

نشر وليد سليمان لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلى فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر وليد سليمان مع ابناء جيله خلال احد التدريبات حيث ظهر ابو تريكة وغالى وشريف عبد الفضيل ووائل جمعة ومحمد نجيب وبركات، وعلق "ايام لمتنا".





يذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.





وطالب النادي الأهلي بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .







