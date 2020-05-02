AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منذ بداية الحصاد.. توريد 38 ألف طن قمح إلى صوامع الإسكندرية

السبت 02/مايو/2020 - 09:25 م
صوامع القمح
صوامع القمح
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم، السبت، أن صوامع المدينة قد استقبلت حتى الآن 38 ألفًا و280 طن و197 أردب قمح، وذلك بالتزامن مع موسم توريد القمح، الذي بدأ في 15 من الشهر الجاري.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد تسلمت القمح بعد فحصه والتأكد من صلاحيته طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشار إلى أن المديرية قد استعدت لموسم توريد القمح لعام 2020، بإعداد الصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.

وتضم الإسكندرية 4 صوامع وهي صومعة برج العرب بسعة 90 ألف طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60 ألف طن، صومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، صومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن.

كما تضم المدينة 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21، سعة كلا منهما 45 ألف طن بإجمالى 90 ألف طن، وكذلك الهناجر بالأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ فى أجولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغربية تبدأ فى توريد الأقماح.. وتعلن أسعارها.. تعرف على التفاصيل

موسم الخير.. استمرار توريد القمح بالمحافظات.. واستعدادات مكثفة بالشون والصوامع

تموين الإسكندرية: توريد 1259 طن قمح في خامس أيام الموسم

توريد 905 أطنان قمح في 32 شونة وصومعة في البحيرة

وكيل تموين البحيرة: إجراءات صارمة ضد موردي الأقماح المغشوشة والمخالفة للمواصفات

تموين الإسكندرية: توريد 3709 أطنان قمح في سابع أيام الموسم

ترشيحاتنا

بدأ فى اليونان وله توابع.. تفاصيل زلزال 6.3 ريختر ضرب القاهرة

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

أول تعليق من رامز جلال بعد فخ بدرية طلبة في رامز مجنون رسمي

الكشف عن تفاصيل زيارة سرية أجراها زعيم كوريا الشمالية إلى ديزني لاند

حقيقة سبّ عمرو عبد الجليل متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب مسلسل النهاية.. شاهد

رامي عباس يدافع عن محمد صلاح: ينافس على الحذاء الذهبي وليس مهاجما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الأوف شولدر.. لقاء الخميسى فى إطلالة مبهرة.. شاهد

فستان أنيق .. أروى تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير. شاهد

بعد حجز مصر كمية من العقار.. 10 معلومات عن دواء ريمديسفير المستخدم فى علاج كورونا