علي غزال: وردة أخطأ.. وصالح جمعة يستحق الاحتراف.. وصلاح أفضل من لعبت بجواره

أكد علي غزال، مدافع نادي لاريسا اليوناني، أن صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، يستحق فرصة الاحتراف الخارجي.
وقال "غزال" في تصريحات إذاعية لبرنامج سوبر سبورت الفلسطيني:" صالح جمعة لاعب كبير وإمكانياته رائعة، ويستحق فرصة الاحتراف الخارجي."
وعند سؤاله عن أفضل لاعب جاوره، جاءت إجابة غزال:" بالتأكيد محمد صلاح هو أفضل لاعب جاورته عندما لعبت بجواره في المنتخب المصري."
وعند سؤاله عن مشكلة زميله عمرو وردة الأخيرة أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال وردة:" وردة أخطأ، لكن الإعلام يركز فقط على الجوانب السلبية."