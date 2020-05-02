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رياضة

علي غزال: وردة أخطأ.. وصالح جمعة يستحق الاحتراف.. وصلاح أفضل من لعبت بجواره

السبت 02/مايو/2020 - 10:30 م
علي غزال
علي غزال
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إسماعيل محمود
أكد علي غزال، مدافع نادي لاريسا اليوناني، أن صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، يستحق فرصة الاحتراف الخارجي.

وقال "غزال" في تصريحات إذاعية لبرنامج سوبر سبورت الفلسطيني:" صالح جمعة لاعب كبير وإمكانياته رائعة، ويستحق فرصة الاحتراف الخارجي."

وعند سؤاله عن أفضل لاعب جاوره، جاءت إجابة غزال:" بالتأكيد محمد صلاح هو أفضل لاعب جاورته عندما لعبت بجواره في المنتخب المصري."

وعند سؤاله عن مشكلة زميله عمرو وردة الأخيرة أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال وردة:" وردة أخطأ، لكن الإعلام يركز فقط على الجوانب السلبية."

يذكر أن غزال انتقل في يناير الماضي لصفوف نادي لاريسا اليوناني حيث يلعب زميله عمرو وردة.

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