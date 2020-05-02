تنهار على الهواء.. أم شهيد بئر العبد: لو عندي ابن تاني هقدمه للوطن..فيديو

قالت آمال الإمام، والدة الشهيد الملازم عبد الحميد الإمام، أحد شهداء حادث بئر العبد، إنها لو كان لديها ابن آخر كانت ستقدمه للدفاع عن الوطن بنفس راضية، معقبة: "أنا فرحانة ان ابني مات شهيد وبيدافع عن مصر وناسه وأهله وحبايبه".





وأضافت آمال الإمام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أنها تزوجت ولم تنجب إلا بعد 10 سنوات من زواجها.





متابعة، "ده وحيدي وحبيبي ونور عيني، وطلب يدخل الكلية الحربية، وقالي أنا شهيد يا ماما وهستشهد، وأنا اللي عليا الدور، بس مكنتش عارفة أن الدور جاي بسرعة كده".





وأشارت إلي أن، :"لو يرضوا ياخدوني أنا هروح، والحمد لله"، مضيفة باكية : "حسبى الله ونعم الوكيل فيهم".





موضحة أنها لم تكن تعلم أن ابنها موجود في سيناء وأبلغها أنه يعمل بالإسماعيلية.