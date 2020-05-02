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أخبار العالم

ترامب يعلق على أول ظهور لرئيس كوريا الشمالية

السبت 02/مايو/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
علق الرئيس الأمريكي،  دونالد ترامب، على أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بعد غياب لنحو 20 يوما.

وأعرب ترامب عن سعادته بعودة زعيم كوريا الشمالية للأنشطة العلنية، بعد تقارير إعلامية كثيرة حول إصابته بـ"مرض خطير"، ووصلت إلى حد الزعم بوفاته.

وقال الرئيس الأمريكي، مساء اليوم السبت، ردا على سؤال حول أول ظهور علني لكيم جونج أون منذ 20 يوما: "يسرني أن أرى أنه عاد وفي حالة جيدة".

وكانت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية قد قالت إن كيم جونج أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ.

وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم جونج أون بـ"مرض خطير" بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل، خاصة بعد عدم حضوره، ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم إل سونج.
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