ترامب تعليقًا على أنباء ظهور زعيم كوريا الشمالية: سأتحدث في الوقت المناسب

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث عن الجدل حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قائلا إنه سيتحدث "في الوقت المناسب".





وأضاف ترامب ردا على سؤال حول صحة كيم جونج أون بعد إعلان كوريا الشمالية ظهوره انه لا يرغب في التعليق على أمر كيم في الوقت الحالي، موضحا أنه سيكون لديه ما يقوله لكن في الوقت المناسب.





وأعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية ظهور الزعيم كيم جونج أون ، علنا، للمرة الأولى منذ 20 يوما من اختفائه، حيث أثارت التقارير تكهنات حول صحته.





ونشرت كوريا الشمالية صورا لكيم جونج أون يقص شريط مصنع للأسمدة خلال احتفال بيوم عيد العمال، وفقا للوكالة الكورية.





كانت شبكة "سي ان ان" أول من أفادت بتدهور صحة الزعيم الكوري استنادا على مصادر استخباراتية لم تكشف عنها، مؤكدة أن صحته في خطر.



