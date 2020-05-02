زعيم كوريا الشمالية يدخن ويضحك وسط تقارير عن تدهور صحته.. فيديو

أثار الظهور المفاجئ لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون بعد 20 يوماً من الاختفاء وسط تقارير عن تدهور صحته حالة من الجدل، فبين من يشكك في صحة الأمر، ومن يثير التكهنات، خطف كيم أنظار العالم بذلك الظهور الإعلامي.





في مقطع بثته وسائل الإعلام الكورية وتداولته الصحف العالمية، ظهر كيم جونج أون جالسا بين المسئولين يتابع سير العمل بشكل اعتيادي، إلا أن تدخين الزعيم الكوري وسط أنباء عن تدهور صحته اثار تساؤلات لدى كثيرين.





وخلال المقطع، ظهر زعيم كوريا الشمالية وهو يدخن، ويضحك بشدة اثناء تبادل الحديث مع المسئولين المرافقين له، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردا على شائعات تدهور صحته ووفاته.





كما أثارت علامة في معصم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال ذلك الظهور الذي نشرت صوره الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، تكهنات حول خضوع الزعيم بالفعل لجراحة، حيث لم تكن العلامة موجودة في يد الزعيم الكوري في آخر ظهور قبل اختفائه يوم 11 ابريل.





ويقول محللون واطباء إن العلامة التي تبدو كأنها اثر ثقب "ابرة" في معصم كيم جونج أون تشير إلى انه خضع لجراحة في القلب بالفعل، وفقا لصحيفة "ذا صن".





ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ نحو 3 أسابيع، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم بشأن السياسة الداخلية.



