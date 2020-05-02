AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسط قيادات الجيش.. أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية.. شاهد

السبت 02/مايو/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
نشرت شبكة "كيه.بي.إس" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، لقطات مصورة توثق الظهور العلني الأول لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بعد شائعات وفاته. 

وأظهر الفيديو كيم جونج أون وهو يشارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

وافتتح زعيم كوريا الشمالية المصنع في سون تشون، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو جونج، التي تُعد واحدة من أقرب مستشاريه.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن "كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ نحو 3 أسابيع، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعا طارئا.. وانتخاب شقيقته لمنصب سياسي

بعد عزلها بسبب فشل قمة ترامب.. ما سر تعيين شقيقة زعيم كوريا الشمالية في منصب جديد؟

الصين وكوريا الجنوبية تكشفان حقيقة تدهور صحة كيم جونج أون

الزعيم بين الحياة والموت.. القصة الكاملة لتدهور حالة كيم جونج أون والخليفة المنتظر

فبركة وفاة كيم جونج أون.. وكيف أجمع العالم فجأة على ضرورة نجاة زعيم كوريا الشمالية

اكسبريس: شقيقة زعيم كوريا الشمالية بين أقوى ١٠ شخصيات فى بيونج يانج

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة السعودية ..اقتراح مثير يطالب الهلال بالتنازل عن صدارة الدوري لإنقاذ الموسم ..السد القطري يسعى لخطف أمرابط لاعب النصر

بـ شعر بلوند.. أصالة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

فرصة أخرى للحياة .. انغلاق ثقب الأوزون رسميًا

رقية شرعية.. 40 آية قرآنية اقرأها كما أوصى النبي للشفاء العاجل

وكيل «خطة البرلمان» يطالب بوضع الفروع الجديدة لمدارس النيل تحت إشراف صندوق تطوير التعليم

لمرض السكري.. اضافة القرنفل على الشاي تحسن الأنسولين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف صلة قرابة بين أصحاب العيون الزرقاء

أكبر سماعات AirPods.. امرأة تصاب بصدمة بعد شرائها اونلاين

بـ بدلة رقص.. شاهد مى سليم تنشر هذه الصورة