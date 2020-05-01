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أخبار العالم

وسط أنباء عن وفاته..تايوان تكشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف رئيس المخابرات التايوانية معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الذي وردت شائعات مؤخرا عن خضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب.

وقال تشيو كو تشنغ، مدير مكتب الأمن القومي (NSB) في تايوان، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "مريض"، وإن بلاده لديها خطط طارئة لصراع محتمل على السلطة إذا مات، وفقا لتقرير نشرته "تايوان نيوز".

وقدم تشيو، وصفا غامضا لصحة الزعيم الكوري الشمالي عندما تم الضغط عليه في جلسة استماع حكومية حول شائعات عن وفاة كيم المحتملة، وقال التقرير إنه ضحك ورفض الرد عندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن زعيم كوريا الشمالية على قيد الحياة بالفعل.

ونقلت صحيفة "تايبي تايمز" عن تشيو قوله للمشرعين: "جوابي هو من المعلومات الاستخباراتية المتوفرة وليست رأيا".

ولفت التقرير إلى أن رئيس الاستخبارات التايوانية رفض التوضيح، مشيرا إلى ضرورة حماية مصادر المخابرات في كوريا الشمالية،
وأكد للمشرعين أن خطط الطوارئ في بيونغ يانغ جاهزة لصراع محتمل على السلطة في المنطقة إذا توفي كيم.

ونقلت صحيفة "تايبي تايمز" عن نائب مدير الاستخبارات التايوانية، هو مو يوان، قوله في وقت لاحق إن استخبارات بلاده "غير قادرة على الحصول على تأكيد حول صحة كيم جونغ أون"، مضيفا "أن ما نعرفه هو أن كيم ما زال مسؤولا ويسيطر على الجيش الكوري الشمالي وحكومته".
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