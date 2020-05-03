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أحمد موسى: الإخوان ميعرفوش ربنا .. ويرتكبون أفعالا محرمة.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 12:08 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا علاقة لعصابة الإخوان الإرهابية  بالدين الإسلامي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  دول ميعرفوش ربنا واكتر ناس بيخونوا بعض".

وتابع الإعلامي احمد موسى:"  كل من هو إخواني بيخون الثاني واوعوا تدوا ثقة في يوم من الأيام للإخوان، والإخوان يرتكبون افعال محرمة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  جماعة الإخوان الإرهابية تكره الدولة المصرية ومؤسساتها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  المجرم القاتل وجدي غنيم وغيره من الإرهابيين يتمنون السوء إلى مصر ويستهدفون إسقاط الدولة وهم قتلة".

تابع الإعلامي أحمد موسى :" العناصر الإرهابية تستهدف الحصول على سيناء  والحصول على تلك  المنطقة هي الهدف من ضرب القوات المسلحة ". 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الخونة والإرهابيين يضربون ابطال القوات المسلحة من أجل الحصول على سيناء ".

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