أحمد موسى: الإخوان ميعرفوش ربنا .. ويرتكبون أفعالا محرمة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا علاقة لعصابة الإخوان الإرهابية بالدين الإسلامي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، دول ميعرفوش ربنا واكتر ناس بيخونوا بعض".





وتابع الإعلامي احمد موسى:" كل من هو إخواني بيخون الثاني واوعوا تدوا ثقة في يوم من الأيام للإخوان، و الإخوان يرتكبون افعال محرمة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" جماعة الإخوان الإرهابية تكره الدولة المصرية ومؤسساتها".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المجرم القاتل وجدي غنيم وغيره من الإرهابيين يتمنون السوء إلى مصر ويستهدفون إسقاط الدولة وهم قتلة".





تابع الإعلامي أحمد موسى :" العناصر الإرهابية تستهدف الحصول على سيناء والحصول على تلك المنطقة هي الهدف من ضرب القوات المسلحة ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الخونة والإرهابيين يضربون ابطال القوات المسلحة من أجل الحصول على سيناء ".



