أحمد موسى: الإخوان ميعرفوش ربنا .. ويرتكبون أفعالا محرمة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا علاقة لعصابة الإخوان الإرهابية بالدين الإسلامي.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، دول ميعرفوش ربنا واكتر ناس بيخونوا بعض".
وتابع الإعلامي احمد موسى:" كل من هو إخواني بيخون الثاني واوعوا تدوا ثقة في يوم من الأيام للإخوان، والإخوان يرتكبون افعال محرمة".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" جماعة الإخوان الإرهابية تكره الدولة المصرية ومؤسساتها".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المجرم القاتل وجدي غنيم وغيره من الإرهابيين يتمنون السوء إلى مصر ويستهدفون إسقاط الدولة وهم قتلة".
تابع الإعلامي أحمد موسى :" العناصر الإرهابية تستهدف الحصول على سيناء والحصول على تلك المنطقة هي الهدف من ضرب القوات المسلحة ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الخونة والإرهابيين يضربون ابطال القوات المسلحة من أجل الحصول على سيناء ".