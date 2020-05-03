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فن

بالصور.. زينة برفقة ملك قورة من كواليس "جمع سالم"

الأحد 03/مايو/2020 - 12:44 ص
زينة وملك قوره
زينة وملك قوره
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محمد بدران
كشفت الفنانة زينة عن صورة جديدة لها برفقة الفنانة ملك قوره من كواليس مسلسل "جمع سالم" الذي يعرض حاليًا على شاشة قنوات "سي بي سي".

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وعلقت عليها قائلة: "اجمل بنت @ ملك_كورة احبك ملوكه # مريم & # سارة في # جمع_سالم # زينة # زينة".

يذكر أن مسلسل "جمع سالم" من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة التبني والعلاقات الأسرية.

ويشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان.

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