وسام العابدي: الزمالك متكامل وقادر على التتويج بالبطولات الأفريقية.. فيديو

أكد وسام العابدي نجم تونس والزمالك السابق أن الفريق الابيض اصبح فرقا قويا ومتكاملا قادرا على التتويج بالعديد من البطولات الافريقية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وسام العابدي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن الفريق يضم العديد من النجوم المميزة القادره على التتويج بالعديد من البطولات خاصة عقب التتويج بالسوبر الافريقي امام الترجي التونسي.
وتابع وسام العابدي أنه يحرص على التواصل الدائم مع عدد من نجوم الزمالك ابرزهم محمود عبد الرازق شيكابالا حازم امام ومحمد ابو العلا.
اما بشان توقف النشاط الرياضي في تونس بسبب فيروس كورونا فأكد ان الامور لن تتضح بعد ومن الصعب توقع موعد عودة الدوري التونسي.