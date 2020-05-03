الري: استمرار تطوير حديقة النيل بالمناشي.. صور





واستمرت أعمال تركيب بلاط المشايات، وتواصل نقل الأتربة لأرضية الحديقة وفردها، وتخطيط مسارات البردورات وتركيبها، والانتهاء من أعمال المباني لحوائط المطعم، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء والنجارة، وتركيب موتور مياه لبئر تغذية الحديقة.





وتابع القطاع اليوم أعمال النظافة الجارية بصفة يومية للحديقة، وتنفيذ أعمال موازنات متعددة على افمام الرياحات وفرعي النيل والترع، وتطهير ورش مباني الورش والمخازن التابعه للإدارة، وتطهير ورش مبنى الإدارة المركزية للمتاحف.





يذكر أن الإدارة المركزية للتوسع الأفقى والمشروعات لجنوب الوادى بأسوان والإدارة المركزية للتوسع الأفقى والمشروعات لشمال الوادى بأسيوط التابعين لوزارة الموارد المائية والرى أنهما سوف يقومان بعدد كبير من عمليات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.



وأكدت الإدارة المركزية، أنه يتم حاليًا تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول بالوادى من القاهرة إلى أسوان، وتشمل إنشاء سدود وبحيرات صناعية، وحواجز مائية بتكلفة تبلغ نحو 270 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة الحماية.

استمر قطاع ري قناطر الدلتا، التابع لوزارة الموارد المائية فى القيام بأعمال تطوير حديقة النيل بالمناشي على مدى اليوم.