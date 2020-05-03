الري: استمرار تطوير حديقة النيل بالمناشي.. صور

استمر قطاع ري قناطر الدلتا، التابع لوزارة الموارد المائية فى القيام بأعمال تطوير حديقة النيل بالمناشي على مدى اليوم.
واستمرت أعمال تركيب بلاط المشايات، وتواصل نقل الأتربة لأرضية الحديقة وفردها، وتخطيط مسارات البردورات وتركيبها، والانتهاء من أعمال المباني لحوائط المطعم، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء والنجارة، وتركيب موتور مياه لبئر تغذية الحديقة.
وتابع القطاع اليوم أعمال النظافة الجارية بصفة يومية للحديقة، وتنفيذ أعمال موازنات متعددة على افمام الرياحات وفرعي النيل والترع، وتطهير ورش مباني الورش والمخازن التابعه للإدارة، وتطهير ورش مبنى الإدارة المركزية للمتاحف.
واستمرت أعمال تركيب بلاط المشايات، وتواصل نقل الأتربة لأرضية الحديقة وفردها، وتخطيط مسارات البردورات وتركيبها، والانتهاء من أعمال المباني لحوائط المطعم، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء والنجارة، وتركيب موتور مياه لبئر تغذية الحديقة.
وتابع القطاع اليوم أعمال النظافة الجارية بصفة يومية للحديقة، وتنفيذ أعمال موازنات متعددة على افمام الرياحات وفرعي النيل والترع، وتطهير ورش مباني الورش والمخازن التابعه للإدارة، وتطهير ورش مبنى الإدارة المركزية للمتاحف.