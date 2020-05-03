الري: الانتهاء من أعمال الحماية من السيول بالمحافظات بتكلفة 270 مليون جنيه

أعلنت الإدارة المركزية للتوسع الأفقى والمشروعات لجنوب الوادى بأسوان، والإدارة المركزية للتوسع الأفقى والمشروعات لشمال الوادى بإسيوط بأنهما سوف يقومان بعدد كبير من عمليات الحمايه من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.





وأعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه حاليًا يتم تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول بالوادى من القاهرة إلى أسوان، وتشمل إنشاء سدود وبحيرات صناعية، وحواجز مائية بتكلفة تبلغ نحو 270 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة الحماية، منها علي سبيل المثال بتنفيذ مشروع لحماية محمية وادي دجلة من أخطار السيول.





من خلال انشاء سدين حماية من الركام ذو الأقطار المتدرجة وأبعاد السدود بالإضافة إلى إعادة تكوين الجزء المنهار من الحاجز الترابي خلف مصنع الأسمنت بطول 100 متر مع عمل التدبيش اللازم لهذا الجزء من الأمام، وكذلك المفيض لإمرار المياه الزائدة عن السعة التخزينية للحاجز، وذلك من خلال عمليتين الأولى إنشاء سد م1 و سد م2 لحماية وادي دجلة (طرة- زهراء المعادي) من أخطار السيول بتكلفة اجمالية 28380.2 ألف جنيه، وحماية قريتى السوايطة والشيخ حسن بالمنيا، ووادى الجير بسوهاج، ووادى عبادى بأسوان" و3 حاجز توجيه مائى، و3 بحيرة صناعية بطاقة تخزينية تصل إلي 25 مليون م3.





كما قام القطاع بتنفيذ أعمال منذ أول العام الحالى وحتى نهاية يونيو الماضى بقيمة 550 مليون جنيه ضمن أعمال الحماية من السيول وإنشاء كبارى وحماية الجسور وإنشاء كراسى نهرية وتأهيل المجارى المائية وأعمال التغطيات، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف المحافظات، ومنها "الجيزة وبنى سويف وأسيوط وقنا وإسنا" بقيمة 53 مليونا و64 ألف جنيه بقرى "بنى خالد والشرفا بالمنيا وحماية جسر حوض مصرف سيل أطفيح والحاجر،وعرب الشيخ محمد،وحماية البنية الأساسية لوادى إيمو".





ويتم حاليا الإعداد لتنفيذ 16 مشروعا لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى بداية من محافظة الجيزة، وحتى أسوان بتكلفة إجمالية نحو 950 مليون جنيه، أن هذه الأعمال فى مرحلة الترسية حاليا وسيتم البدء فى التنفيذ فور ترسيتها، ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة للحماية من السيول.



